Стокгольм, 19 октября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Новый министр обороны Швеции Пол Йонсон (Умеренные) описывает угрозу со стороны России как самую «серьезную ситуацию в области политики безопасности в мире». Об этом он заявил в интервью газете Aftonbladet.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

По его словам, сейчас самая главная задача оборонной политики Швеции — завершить процесс подачи заявки Швеции в НАТО.

«Тогда в течение срока полномочий будет очень важно интегрировать Швецию в НАТО в политическом и военном отношении, в то время как мы строим более сильную общую оборону здесь, у нас дома», — сказал Йонсон интервьюерам из Aftonbladet.

«Как бы ты описал угрозу со стороны России в данный момент?» — прозвучал вопрос.

«Это, пожалуй, одна из самых серьезных политических ситуаций в области международной безопасности, в которой Швеция оказалась после окончания Второй мировой войны», — ответил министр.