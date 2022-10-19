Москва, 19 октября 2022, 10:30 — REGNUM В российской промышленности наблюдаются позитивные изменения по сравнению с прошлыми десятилетиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявила доцент базовой кафедры благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Захарова.
«Многие национальные программы РФ и меры поддержки направлены на высокотехнологическое производство. Свою эффективность показали профильные лаборатории, созданные промышленными предприятиями и вузами. К сожалению, их количество в РФ пока не может компенсировать потери в промышленных кадрах, — констатировала Захарова. — Необходимо повышать статус рабочих профессий, привлекать к рабочим и инженерным специальностям, возрождать рабочие династии. Полезны могут быть курсы переквалификации с привязкой к конкретному предприятию».
По ее словам, длительное сохранение кадрового голода в промышленности — это проблема для развития экономики России в целом и развития импортозамещения в условиях санкций.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова объяснила, из-за чего в российской промышленности образовался сильный дефицит кадров.
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