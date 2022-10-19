Москва, 19 октября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В российской промышленности наблюдаются позитивные изменения по сравнению с прошлыми десятилетиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявила доцент базовой кафедры благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Захарова.

Промышленность

«Многие национальные программы РФ и меры поддержки направлены на высокотехнологическое производство. Свою эффективность показали профильные лаборатории, созданные промышленными предприятиями и вузами. К сожалению, их количество в РФ пока не может компенсировать потери в промышленных кадрах, — констатировала Захарова. — Необходимо повышать статус рабочих профессий, привлекать к рабочим и инженерным специальностям, возрождать рабочие династии. Полезны могут быть курсы переквалификации с привязкой к конкретному предприятию».

По ее словам, длительное сохранение кадрового голода в промышленности — это проблема для развития экономики России в целом и развития импортозамещения в условиях санкций.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова объяснила, из-за чего в российской промышленности образовался сильный дефицит кадров.