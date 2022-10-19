Пермь, 19 октября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Лариса Долина рассказала о своём отношении к тому, что некоторые исполнители отменяют свои концерты из-за военной спецоперации России на территории б. УССР. Интервью с певицей было опубликовано 19 октября на портале 59.ru.

Правительство Алтайского края Лариса Долина

Во время общения с журналистами в Перми Долина заявила, что джаз является вечной, а не сиюминутной музыкой, которая объединяет людей и даёт им возможность не думать о плохом. Она отметила, что люди должны отдыхать головой и сердцем, и ей жаль, что отменяются те же рок-концерты.

Исполнительница сказала, что она согласна с Лолитой Милявской, которая назвала музыкальные концерты психотерапией. «Поэтому их отменять нельзя. Это и мое мнение, может быть, субъективное», — подчеркнула Долина.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что ведущая дана Борисова раскритиковала уехавших из России артистов. Она, в частности, заявила, что они продали честь.