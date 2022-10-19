Стокгольм, 19 октября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В соответствии с первыми распоряжениями нового правительства Швеции министерство по делам климата было упразднено. Об этом написала газета SvD.

Tage Olsin Правительство Королевства Швеция

Среди тех, кто критикует закрытие министерства, — политик-социал-демократ Биргитта Даль. В 1987 году она стала первым министром, возглавившим ведомство.

«Это очень зловеще и ужасно», — прокомментировала она в интервью изданию.

В новом правительстве экологический вопрос оказывается на столе министерства по делам климата и промышленности, которое возглавляет лидер Христианских демократов Эбба Буш.

«Я рассматриваю это как приоритизацию вопросов климата, потому что большая проблема заключается в реорганизации транспортного сектора и промышленности. Тогда энергетика и электрификация имеют решающее значение», — заявила Буш.