Ярославль, , 10:29 — REGNUM В мэрии Ярославля отложены мероприятия по сокращению управленческого аппарата. Об этом на заесдании муниципалитета 19 октября сказал председатель органа Сергей Калинин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о сокращении аппарата в органах власти региона и муниципалитетах заявил губернатор Михаил Евраев. Депутат Евгения Овод спросила, когда сокращения начнутся в мэрии областного центра.

Как сказал в ответ Сергей Калинин, реорганизация и сокращение чиновников отложены до избрания нового мэра. Главу города депутатам предстоит избрать 7 ноября текущего года.

Напомним, сокращение чиновников позволит поднять зарплату тем, кто останется работать в органах власти.

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