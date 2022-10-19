Стокгольм, 19 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Лидер Социал-демократов Магдалена Андерссон обеспокоена политикой нового правительства Швеции, которая, по ее мнению, может привести к расколу в обществе. Об этом она заявила в эфире телеканала SVT.

U.S. Department of State Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон

«Это политика, которая приводит к тому, что Швеция становится менее похожей на Швецию», — считает она.

В политике нового правительства лидер оппозиции отмечает нехватку инвестиций в социальное обеспечение, профилактику преступлений, а также защиты граждан от высоких цен на электроэнергию.

«Без Шведских демократов правительство в принципе не сможет принять ни одного решения. Тогда становится ясно, что и Шведские демократы должны нести ответственность за проводимую политику», — сказала лидер оппозиции.