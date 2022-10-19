Санкт-Петербург, , 10:37 — REGNUM В Санкт-Петербурге за 36 часов выпало 25 мм осадков, что составляет 40% от месячной нормы октября, сообщил 19 октября ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Лужа Алексей Яковлев © ИА REGNUM

По его словам, 14 мм выпало за сутки 18 октября, ещё 11 мм принесла минувшая ночь. В понедельник, 19октября, синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей формируется под влиянием тыловой части циклонического вихря.

«При облачной с прояснениями погоде местами пройдут небольшие дожди, а ветры северных румбов принесут к берегам Невы более холодные воздушные массы», — заметил синоптик.

Температура воздуха днем в городе на Неве будет в районе +5…+7 градусов, по Ленинградской области +3…+8 градусов. Ветер северный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

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