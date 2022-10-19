Санкт-Петербург, 19 октября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за 36 часов выпало 25 мм осадков, что составляет 40% от месячной нормы октября, сообщил 19 октября ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Лужа

По его словам, 14 мм выпало за сутки 18 октября, ещё 11 мм принесла минувшая ночь. В понедельник, 19октября, синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей формируется под влиянием тыловой части циклонического вихря.

«При облачной с прояснениями погоде местами пройдут небольшие дожди, а ветры северных румбов принесут к берегам Невы более холодные воздушные массы», — заметил синоптик.

Температура воздуха днем в городе на Неве будет в районе +5…+7 градусов, по Ленинградской области +3…+8 градусов. Ветер северный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.