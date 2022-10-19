Самара, 19 октября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Семьи участников специальной военной операции (СВО) на территории б. УССР освободили от платы за детский сад и школьное питание в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Этот вопрос обсуждался на заседании правительства области после встречи главы регионаДмитрия Азарова с президентом РоссииВладимиром Путиным.

«Нам нужно найти верные подходы и формулировки, чтобы эти меры поддержки касались не только граждан, мобилизованных по Указу президента, но всех семей — участников специальной военной операции, наших воинов, наших защитников. Знаю, что правительство нашло необходимые подходы для правильного обеспечения и регулирования этих мер поддержки», — приводит пресс-служба слова самарского губернатора.

Он также подчеркнул, что нельзя допустить несправедливость, когда кадровые офицеры, контрактники, которые находятся в зоне СВО, и их семьи, не получат поддержку.

«Мы нашли вариант, когда одинаковые меры поддержки будут предоставлены и семьям военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции уже с весны текущего года, и семьям тех, кто отправляется туда в соответствии с Указом президента о частичной мобилизации», — добавил Азаров.

Он подчеркнул, что семьи всех жителей региона, которые участвуют в спецоперации, получат такие меры поддержки.

По словам министра образования и науки регионаВиктора Акопьяна, объем финансирования этих мер поддержки в 2022 году составит 43,8 млн рублей. Эти средства будут компенсированы образовательным учреждениям из средств областного бюджета.

Сообщается, что работа по выявлению таких семей была начата, не дожидаясь решения о внесении изменений в постановление правительства региона. Так, в образовательные организации области было представлено 1951 заявление об освобождении от родительской платы в детсадах и постановке на горячее питание учеников 5−11 классов.

«Мы продолжаем вместе с муниципалитетами работать с социальными паспортами и не ждем обращения родителей, когда кто-то придет. Если видим, что есть потребности, и есть семьи с детьми, мы их обзваниваем и работаем индивидуально с каждым», — пояснил Акопьян.

Сообщается, что решение о внесении изменений в постановление правительства, а также порядок предоставления субсидий и перечень лиц, которым будет предоставлена данная мера поддержки, были утверждены членами областного кабмина единогласно.

Азаров поручил председателю областного правительстваВиктору Кудряшову и министру науки и образования региона Виктору Акопьяну контролировать исполнение решений.

«Нужно как можно быстрее оформить все необходимые документы, ни в коем случае не допустить взимания платы. Ответственность здесь большая», — заявил глава региона.

Содействие в разъяснении принятого решения будут оказывать представители депутатского корпуса.

По слова председателя Самарской губернской думыГеннадия Котельникова, через неделю состоится заседание Самарской губернской думы.

«Мы обязательно этот вопрос обсудим и дадим ему ход», — сообщил он.