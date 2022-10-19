Кишинёв, , 10:26 — REGNUM Национальная армия Молдавии может только фиксировать нарушения воздушных границ, но не может сбивать ракеты или самолёты. Об этом 18 октября на телеканале TVR заявил министр обороны страны Анатолий Носатый.

Молдавские солдаты Army.md

«К сожалению, мы не имеем возможности реагировать. Для перехвата воздушной цели, будь то воздушное судно, самолёт или ракета, необходима другая ракета или самолёт-истребитель, которые могли бы сбить эту цель», — сказал Носатый.

Он заявил, что уже год после назначения министром ищет как восстановить возможности вооружённых сил и обеспечить национальную безопасность.

Напомним, ранее минобороны Молдавии заявило, что три российские ракеты, выпущенные из Чёрного моря в направлении территории б. УССР, якобы пролетели над Молдавией. В России информацию не подтвердили.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны Молдавии обвинило РФ в отказе признать нарушение границ ракетами