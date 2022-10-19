Благовещенск, , 10:32 — REGNUM Преодолевать препятствия на боевых машинах пехоты тренируются военнослужащие на полигонах в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии. Учения также проходят ещё по нескольким дисциплинам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе Восточного военного округа.

Обучение мобилизованных на полигоне Александр Куликов © ИА REGNUM

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Обучение подразумевает движение на боевых машинах через естественные и искусственные препятствия, такие как колейный мост, противотанковый ров, участок маневрирования, проход в минно-взрывном заграждении. Военнослужащие также осваивают установку аккумуляторных батарей на БМП, проверку технических жидкостей, постановке техники на железнодорожную платформу.

Кроме того, мобилизованных готовят ещё по нескольким дисциплинам — огневой, инженерной, медицинской, тактической подготовке, основам связи, радиационной, химической и биологической защите.

Как сообщало ИА REGNUM, профильные министерства Амурской области займутся созданием Центра психологической поддержки для военнослужащих и их родственников.