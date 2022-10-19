Херсон, , 10:24 — REGNUM Организованное перемещение жителей на левый берег Днепра началось в Херсоне 19 октября, сообщила администрация Генического района Херсонской области.

Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией Василий Иванов © ИА REGNUM

«Для этого были запущены паромы, которые перевозят людей из Херсона в Алешки и в Голую Пристань. Там же развернут пункт временного размещения, где спасатели уже распределят направление для поездки — его выберут на основе желания самого человека», — говорится в сообщении.

У перемещаемых жителей будет как возможность остаться на новых территориях, так и отправиться в другие российские регионы. Для перемещаемых жителей работает горячая линия 8-800-301-99-99.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября власти Херсонской области объявили о решении по организованному перемещению гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Всего планируется переместить на левый берег Днепра и в другие регионы России 50 — 60 тысяч человек.