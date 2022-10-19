* запрещённая в России организация

Тель-Авив, Израиль, 19 октября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Израильский новостной канал со ссылкой на информированные источники внутри «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил, что одна из фракций талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готова контактировать с Израилем.

isafmedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

В сообщении говорится, что эта фракция желает, чтобы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вступили в тайный диалог с Израилем для достижения двустороннего соглашения.

Читайте также: «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обозначил свою позицию по признанию Израиля

Отмечается, что радикалы пытаются обрести международную легитимность и укрепить положение своего режима, и поэтому они видят в Израиле сильного и влиятельного игрока на международной арене.

Канал 24 News из соображений безопасности не раскрыл имя своего источника, который является бывшим афганским чиновником и связан с лицами, принимающими решения, и министрами режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле.

По данным этого источника, во фракцию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поддерживающих установление отношений с Израилем, входит около 200 человек, включая высших должностных лиц группировки.

Канал добавил, что в МИД Израиля обращались по поводу установления отношений с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но этот запрос не получил своевременного ответа.

Ранее представитель политического офиса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре Мохаммад Наим заявил в интервью арабскому телеканалу «Аль-Джазира», что у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет особых проблем ни с одной страной.

В ответ на вопрос, включает ли это Израиль, он сказал: «Какие у нас проблемы с Израилем? Если у страны или человека нет никаких проблем с нами, почему вы просите нас решать вопросы с людьми, которые не имеют к нам никакого отношения? На мой взгляд, этот вопрос неуместен».

Однако в МИД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и представители группировки не прокомментировали это сообщение канала 24 News.