Москва, 19 октября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. По данным различных кадровых сервисов и порталов, в России растет спрос на высококвалифицированных сотрудников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявила доцент базовой кафедры благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Захарова.

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«Разрушение и закрытие промышленных предприятий, которое началось в России в перестройку, привело к снижению привлекательности инженерной и рабочей деятельности, что уменьшило желание получать соответствующее образование и впоследствии работать в этой сфере, — сказала Захарова. — Параллельно с этим снижался статус рабочих специальностей, падали доходы и происходил отток кадров из промышленности и производства. Доктрина, направленная на разрушение собственного производства, была основана на тезисах обеспечения государства промышленной продукцией лучшего качества странами Запада, что обернулось зависимостью от внешних поставщиков во многих отраслях производства».

По ее словам, общемировая практика глобализации производства привела к перенесению части производственных процессов за границу и потере собственных производственных мощностей.

«В отдельных отраслях из-за этого некоторые производственные цепочки выпали полностью или почти полностью. Это, с одной стороны, привело к зависимости от зарубежных поставок, борьба с чем ведется в рамках импортозамещения, с другой — подкосило рынок труда в этих областях», — констатировала она.

При этом, как отметила эксперт, в РФ, по данным различных кадровых сервисов и порталов, спрос на высококвалифицированных сотрудников равномерно растет.

«Также отмечают рост заработной платы на промышленных предприятиях. При этом дефицит кадров сохраняется. Это связано в первую очередь с большим разрывом между подготовкой кадров и реальным производством, — объяснила Захарова. — Второй немаловажный фактор — это престижность профессии. Среди молодежи главной профессией остается менеджер. Также производства располагаются в отдаленных или особых территориях, что обязывает сотрудников терпеть инфраструктурные недостатки, работать вахтовым способом в случае привлечения их издалека».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на российском рынке труда самая высокая конкуренция в IT-секторе.