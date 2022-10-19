Ейск, Краснодарский край, 19 октября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В пункте временного размещения, организованном в Ейске после крушения самолета Су-34, остаются 14 жильцов пострадавшего дома. Остальные эвакуированные семьи смогли вернуться в свои квартиры. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Кубани 19 октября.

Оперативный штаб Кубани Последствия крушения Су-34 в Ейске

В гостинице временный приют нашли 14 человек, в том числе трое детей. Они обеспечены горячим питанием, теплыми вещами. Их время пребывания в ПВР не ограничено.

ИА REGNUM сообщало, в Ейском районе Краснодарского края объявлен трёхдневный траур по погибшим в результате падения военного самолета на жилой дом. Погибли 15 человек.