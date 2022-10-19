Чебоксары, 19 октября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Чувашии растёт число оформленных участков в рамках «гаражной амнистии», которая «набирает обороты». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Росреестра по республике.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Гаражи

За год в регионе в упрощённом порядке оформлено 317 гаражей и 1437 земельных участков под ними общей площадью 43 тыс. кв. метров. Лидерами по количеству зарегистрированных гаражей и участков по «амнистии» являются Чебоксары и Канаш.

«За минувший квартал наблюдается заметное увеличение числа оформленных участков — более 400, а это означает, что «гаражная амнистия» набирает обороты», — приводятся слова заместителя руководителя управления Росреестра по Чувашии Татьяны Расколовой .

Завсектором землеустроительной документации МБУ «Управление территориального планирования» в Чебоксарах Лина Кольцова отмечает, что жители «приходят к нам каждый день», подчёркивая, что «сложностей с приёмом заявлений нет». По её словам, по 58 гаражным кооперативам основной сбор документов завершён «и от граждан, которые только обращаются, сейчас требуется уже минимальный пакет документов».

Уточняется, что на старте «гаражной амнистии» возникли вопросы с подготовкой кадастровыми инженерами схемы расположения участка под гаражами, эти проблемы были решены.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о комплексном регулировании деятельности гаражных объединений.

Подробнее: Госдума регулирует гаражные объединения