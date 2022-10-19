Луганск, 19 октября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики за сутки в ходе активных наступательных действий уничтожили в ЛНР до 40 боевиков ВСУ, сообщил 18 октября официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 40 человек личного состава, один танк, три бронетранспортёра, 16 единиц специальной автомобильной техники», — цитирует его телеграм-канал ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября Филипоненко заявил, что подразделения Народной милиции ЛНР за сутки уничтожили до 50 боевиков ВСУ.

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