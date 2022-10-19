Минск, , 10:20 — REGNUM До конца года намерены закончить плановую работу по сверке учетных данных военнообязанных минобороны Белоруссии. Об этом 19 октября рассказал начальник 4-го управления Главного организационно-мобилизационного управления белорусского оборонного ведомства полковник Александр Шальпук, слова которого приводит пресс-служба минобороны республики.

Белоруссия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как указал Шальпук, по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко проводится проверка, для чего граждане страны вызываются для сверки имеющихся данных по месту работы (учебы), а также по месту жительства в местных органах власти и военкоматах.

«Мероприятия военно-учетной работы носят исключительно плановый характер, их завершение планируется до конца текущего года», — сказал он, подчеркнув, что в Белоруссии не проводится мобилизация.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября глава белорусского госпогранкомитета генерал-лейтенант Анатолий Лаппо заявил, что обстановка на границе Белоруссии с бывшей УССР не только напряженная и опасная, но и непонятная.