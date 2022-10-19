В Белоруссии планируют до конца года закончить военно-учётную работу
Минск, 19 октября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. До конца года намерены закончить плановую работу по сверке учетных данных военнообязанных минобороны Белоруссии. Об этом 19 октября рассказал начальник 4-го управления Главного организационно-мобилизационного управления белорусского оборонного ведомства полковник Александр Шальпук, слова которого приводит пресс-служба минобороны республики.
Как указал Шальпук, по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко проводится проверка, для чего граждане страны вызываются для сверки имеющихся данных по месту работы (учебы), а также по месту жительства в местных органах власти и военкоматах.
«Мероприятия военно-учетной работы носят исключительно плановый характер, их завершение планируется до конца текущего года», — сказал он, подчеркнув, что в Белоруссии не проводится мобилизация.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября глава белорусского госпогранкомитета генерал-лейтенант Анатолий Лаппо заявил, что обстановка на границе Белоруссии с бывшей УССР не только напряженная и опасная, но и непонятная.