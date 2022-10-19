Пермь, 19 октября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В Перми суд вынес приговор в отношении 35-летнего горожанина по делу об убийстве 10-летней давности. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Kurgan.veved.ru Вынесение приговора

В суде установлено, что мужчины учились в одном учебном заведении, после окончания которого в 2010 году организовали совместный бизнес в сфере услуг по охране. Один из компаньонов засомневался в финансовой чистоплотности и документообороте фирмы. Это сало мотивом для убийства приятеля.

Злоумышленник под предлогом встречи с потенциальными клиентами вывез друга в лес, убил и закопал труп. Исчезновение бизнесмена длительное время оставалось не раскрытой. Во время отбытия наказания за очередное особо тяжкое преступление преступник написал явку с повинной подробно описав события, произошедшие более 10 лет назад.

Суд, присоединив наказание по предыдущему приговору, окончательно назначил мужчине 21 год лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года.