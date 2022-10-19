Стокгольм, , 10:28 — REGNUM Ни один из 24 министров нового правительства Швеции во главе с премьер-министром Ульфом Кристерссоном не проживает в Норрланде. Об этом сообщил телеканала SVT Norrbotten.

Правительство Швеции под председательством премьер-министра Ульфа Кристерссона. 18.10.2022 Цитата из: Se pressträffen med den nya regeringen. 2022. Швеция

Дальше всех на севере Швеции живет министр по чрезвычайным ситуациям Карл-Оскар Булин. Да и то он прописан в Бурленге в Свеланде.

«Я думаю, это следует интерпретировать так, что проблемы села и региональная политика не являются приоритетной областью для этого правительства, я думаю, что они сосредоточены на чем-то другом», — отметил в свою очередь политолог Пу Тидхольм.

Редакция радиостанции P4 также отмечает, что ни один министр не проживает в Гётеборге, втором по численности населения городе Швеции. Таким образом, интересы западной части страны также не представлены.

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