Стокгольм, 19 октября 2022, 10:28 — REGNUM Ни один из 24 министров нового правительства Швеции во главе с премьер-министром Ульфом Кристерссоном не проживает в Норрланде. Об этом сообщил телеканала SVT Norrbotten.
Дальше всех на севере Швеции живет министр по чрезвычайным ситуациям Карл-Оскар Булин. Да и то он прописан в Бурленге в Свеланде.
«Я думаю, это следует интерпретировать так, что проблемы села и региональная политика не являются приоритетной областью для этого правительства, я думаю, что они сосредоточены на чем-то другом», — отметил в свою очередь политолог Пу Тидхольм.
Редакция радиостанции P4 также отмечает, что ни один министр не проживает в Гётеборге, втором по численности населения городе Швеции. Таким образом, интересы западной части страны также не представлены.
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