Сеул, , 10:18 — REGNUM В начале декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) намерен обсудить ситуацию вокруг Международной ассоциации бокса (IBA). Об этом 19 октября заявил глава МОК Томас Бах на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

Томас Бах Sven Teschke

Бах рассказал, что исполком МОК соберётся в начале декабря и оценит ситуацию, которая сложилась в IBA после последнего конгресса.

По его словам, на конгрессе IBA не было проведено выборов, а было только голосование не проводить выборы. Кроме того, было принято решение арбитражного суда по спорту, поэтому ситуация усложнилась.

«К этому виду спорта мы относимся с большим теплом и вниманием. Мы приняли беспрецедентное решение включить бокс в программу Игр в Токио, хотя пришлось отменить участие ее федерации», — сказал Бах.

Напомним, 25 сентября делегаты внеочередного конгресса IBA в Ереване проголосовали против перевыборов президента организации, высказав вотум доверия российскому функционеру Умару Кремлёву, который является главой IBA. 5 октября IBA отменила отстранение российских и белорусских боксёров и разрешила им участвовать в соревнованиях под национальными флагами и гимнами.

В 2019 году МОК отстранил IBA из-за финансового и управленческого кризиса. IBA должна была провести реформы по требованиям МОК, но они пока реализованы частично. Из-за отстранения IBA МОК взял на себя организацию олимпийских соревнований на Играх-2024 в Париже. При этом в программе Игр-2028 в Лос-Анджелесе бокса пока нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Российских боксёров вернули на международные соревнования с флагом и гимном