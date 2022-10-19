Бухарест, 19 октября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Министр обороны Румынии Василе Дынку подписал со своим грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе договор о военном сотрудничестве между Бухарестом и Тбилиси. Об этом 19 октября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Согласно официальной информации, документ был согласован 18 октября в ходе рабочего визита Дынку в Грузию. Договор, в частности, предусматривает проведение совместных армейских учений, обмен «информацией стратегического значения» и укрепление партнерских программ в рамках НАТО.

Кроме того, Румыния обязалась поставить грузинской стороне новые системы вооружения.

«Бухарест выражает надежду на взаимовыгодные контакты с Тбилиси в этой сфере», — резюмировал Дынку.

Напомним, ранее в Румынии заявляли о намерении поддержать процесс «широкой интеграции» Грузии в Североатлантический альянс.