Стокгольм, 19 октября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Новый министр иностранных дел Швеции Тубиас Бильстрём (Умеренные) предупредил, что при новом правительстве больше внимания будет уделяться Европе и сотрудничеству со странами в непосредственной близости от Швеции. Об этом и не только он рассказал в эфире телеканала SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

«Мы должны проводить политику, защищающую интересы Швеции», — сказал министр.

Что касается соглашения с НАТО, то Бильстрём говорит, что у нового правительства те же амбиции, что и у предыдущего: Швеция должна стать членом Североатлантического альянса.

«У нас большие амбиции в этой области. В ближайшем будущем Швеция станет членом НАТО», — заверил глава шведской дипломатии.

Что касается депортаций, которые Турция требует от Швеции, Бильстрём заявил, что все решения должны приниматься юридически безопасным образом.

Он также выразил сожаление, что предыдущее правительство Швеции признало Палестину независимым государством.