Санкт-Петербург, , 10:29 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Антон Соловьёв (фракция «Единая Россия») призвал Федеральную антимонопольную службу контролировать рост цен на товары для мобилизованных граждан. Об этом 19 октября сообщил спикер городского парламента Александр Бельский в своём Telegram-канале.

Получение спальных принадлежностей мобилизованным Александр Погожев © ИА REGNUM

Сам депутат отмечает, что к нему стали обращаться жители Петербурга с жалобами на рост товаров, которые мобилизованные хотели бы приобрести самостоятельно. Соловьёв считает такую ситуацию недопустимой.

«Направил запрос в Федеральную антимонопольную службу по Санкт-Петербургу с просьбой провести проверку ценообразования товаров для мобилизованных в розничных магазинах. Если данный факт подтвердится, то, безусловно, потребуются меры воздействия на нерадивых продавцов», — отметил депутат.

Кроме Соловьёва свою лепту в помощь участникам спецоперации вносят и другие петербургские депутаты. Они организовывают сбор гуманитарной помощи, средств связи и коммуникации.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд в Петербурге отказал мобилизованному в «альтернативной службе»

Читайте развитие сюжета: Участники СВО получат оснащение от депутатов Петербурга