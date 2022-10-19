Санкт-Петербург, 19 октября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Антон Соловьёв (фракция «Единая Россия») призвал Федеральную антимонопольную службу контролировать рост цен на товары для мобилизованных граждан. Об этом 19 октября сообщил спикер городского парламента Александр Бельский в своём Telegram-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM Получение спальных принадлежностей мобилизованным

Сам депутат отмечает, что к нему стали обращаться жители Петербурга с жалобами на рост товаров, которые мобилизованные хотели бы приобрести самостоятельно. Соловьёв считает такую ситуацию недопустимой.

«Направил запрос в Федеральную антимонопольную службу по Санкт-Петербургу с просьбой провести проверку ценообразования товаров для мобилизованных в розничных магазинах. Если данный факт подтвердится, то, безусловно, потребуются меры воздействия на нерадивых продавцов», — отметил депутат.

Кроме Соловьёва свою лепту в помощь участникам спецоперации вносят и другие петербургские депутаты. Они организовывают сбор гуманитарной помощи, средств связи и коммуникации.