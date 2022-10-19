Стокгольм, , 10:26 — REGNUM Министр Швеции по делам климата и окружающей среды Ромина Пурмохтари (Либералы) «на самом деле» считает, что ее новое назначение может стать «работой мечты через десять лет». Однако в интервью газете DN она признается, что решение климатического кризиса не может ждать.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Если и нужен молодой министр, то, вероятно, он нужен в вопросе, который является абсолютно решающим для моего поколения», — считает 26-летняя Пурмохтари, оказавшаяся в центре внимания как самый молодой министр Швеции.

Однако основное внимание после новостей о новом назначении Пурмохтари было сосредоточено на другом. Ранее она выступила с резкой риторикой против сотрудничества Либералов со Шведскими демократами.

На вопрос DN о том, был ли министерский пост способом заставить замолчать нового члена Риксдага, она ответила: «Абсолютно нет».

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