Луганск, 19 октября 2022, 10:16 — REGNUM Бойцы Росгвардии нейтрализовали две боевые машины и 10 киевских боевиков в Луганской Народной Республике, сообщили 19 октября в пресс-службе Росгвардии.
Отмечается, что после боя подразделение Росгвардии было выведено на позиции в нескольких километрах от передовой, где приступило к плановым занятиям по огневой подготовке.
Росгвардейцы успешно поразили мишени, имитирующие укрепления ВСУ, а также отработали совместные действия с бойцами спецподразделений. Занятия проводились с применением огнеметов «Шмель» и «Бородач».