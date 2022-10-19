Луганск, , 10:16 — REGNUM Бойцы Росгвардии нейтрализовали две боевые машины и 10 киевских боевиков в Луганской Народной Республике, сообщили 19 октября в пресс-службе Росгвардии.

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«В Луганской Народной Республике при отражении атаки ВСУ военнослужащие-огнеметчики из подразделения РХБЗ Росгвардии уничтожили две БМП и 10 националистов», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что после боя подразделение Росгвардии было выведено на позиции в нескольких километрах от передовой, где приступило к плановым занятиям по огневой подготовке.

Росгвардейцы успешно поразили мишени, имитирующие укрепления ВСУ, а также отработали совместные действия с бойцами спецподразделений. Занятия проводились с применением огнеметов «Шмель» и «Бородач».