Алапаевск, Свердловская область, , 10:23 — REGNUM Подростка из Алапаевска Свердловской области отправили под домашний арест после убийства пенсионерки. Соответствующую меру пресечения избрал Алапаевский городской суд, сообщили журналистам в пресс-службе инстанции.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Под домашним арестом 16-летний свердловчанин будет находиться как минимум до 17 декабря. Другой подросток, участвовавший в преступлении избежит уголовного наказания. Он ещё не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 16 октября. Двое подростков облили горючей жидкостью незнакомую пожилую женщину и бросили спичку. Через некоторое время юные уральцы опомнились, но было слишком поздно. От полученных ожогов женщина скончалась.

Подростки были из благополучных семей, к ответственности они ранее не привлекались.

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