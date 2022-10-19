Канберра, 19 октября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Более трех четвертей избирателей в Австралии поддерживают предоставление постоянной защиты беженцам, которые в настоящее время проживают в стране по временным защитным визам. Об этом 19 октября написала газета The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Новые данные опроса Центра международного права беженцев в Университете Нового Южного Уэльса показывают, что 75,2% опрошенных избирателей согласились с отменой временных виз и предоставлением постоянных ВНЖ.

Сейчас около 20 000 человек проживают в Австралии по временным защитным визам, которые требуют, чтобы беженцы каждые три или пять лет вновь доказывали, что они все еще страдают от вполне обоснованного страха преследования в своей родной стране.

«Эти визы носят весьма ограничительный характер, препятствуют воссоединению семьи, ограничивают право людей на поездки — например, для встречи с семьей в третьей стране — а также могут иметь ограничения в отношении работы и места жительства людей», — пишут журналисты.

В опросе, на котором ссылается газета The Guardian, приняли участие 2050 человек.