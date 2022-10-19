Кызыл, , 10:13 — REGNUM В Туве за девять месяцев 2022 года со стихийных свалок убрано более 50 тыс. тонн мусора. Об этом заявил глава республики Владислав Ховалыг, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ликвидация свалки в Туве Телеграмм-канал Владислава Ховалыга

«Следуя простой истине, что важно не только убрать, но и дальше поддерживать порядок, министерство ЖКХ организовало установку почти 550 бункеров для мусора по всей республике», — отметил он.

По его словам, в настоящее время у коммунальных служб имеется 49 машин, которые используется в том числе для перевозки угля. На пополнение парка спецтехники в этом году власти республики предусмотрели 19 млн рублей.

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