Кызыл, 19 октября 2022, 10:13 — REGNUM В Туве за девять месяцев 2022 года со стихийных свалок убрано более 50 тыс. тонн мусора. Об этом заявил глава республики Владислав Ховалыг, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Следуя простой истине, что важно не только убрать, но и дальше поддерживать порядок, министерство ЖКХ организовало установку почти 550 бункеров для мусора по всей республике», — отметил он.
По его словам, в настоящее время у коммунальных служб имеется 49 машин, которые используется в том числе для перевозки угля. На пополнение парка спецтехники в этом году власти республики предусмотрели 19 млн рублей.
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