Воронеж, 19 октября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Троллейбус, маршрутный автобус и легковой автомобиль столкнулись в Воронеже на улице Плехановской около 06:50 19 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области На месте аварии

Авария произошла в районе дома №51. По предварительным данным, водитель троллейбуса не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом, и столкнулся с автомобилем Mercedes. От удара легковой автомобиль столкнулся, в свою очередь, с маршрутным автобусом «Волгабас» №5А.

В результате аварии транспортные средства получили повреждения, люди не пострадали. Полиция начала проверку по факту аварии.

В администрации Воронежа заявили, что «в случае определения водителя троллейбуса как виновника происшествия, ущерб будет возмещен в рамках обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (таким образом застрахован весь подвижной состав «Воронежпассажиртранса»)». Также для водителей МУПа проведут дополнительные инструктажи и разъяснительную работу.