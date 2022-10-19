* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:12 — REGNUM В Кабуле талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали студента-гомосексуалиста и расстреляли после трёх дней пыток.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Tasnimnews.com

The Guardian сообщила, что этот студент по имени Хамид Сабури был арестован радикалами на контрольно-пропускном пункте.

Члены семьи Сабури рассказали изданию, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) три дня пытали Хамида, а затем прислали им видеозапись его казни.

Бахар, партнёр Хамида Сабури, сказал: «Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили Хамида и прислали видео его казни мне и его семье. Семья Хамида бежала, а я прячусь. Мы были влюблены, как и любая другая пара в мире, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обращаются с нами как с преступниками».

Молодой человек также добавил, что ему много раз угрожали, и сейчас он в бегах. Он добавил, что радикалы его дважды арестовывали, избивали, пытали и насиловали. Бахар сказал, что у него много друзей-геев, которых похищали и жестоко пытали.

«Самый большой страх, который сейчас испытывает каждый член ЛГБТ-сообщества в Афганистане, это то, что он последует за Хамидом Сабури», — подчеркнул Немат аль-Садат, основатель группы по защите прав ЛГБТ.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не сделали никаких заявлений по этому поводу.

Следует отметить, что ранее правозащитники выражали большую обеспокоенность массовым нарушением прав гомосексуалистов.