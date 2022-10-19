Канберра, 19 октября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Лейбористское правительство Австралии было избрано благодаря предвыборному обещанию отменить временные защитные визы (такой вид документов в Австралии является исключением: мировая норма заключается в предоставлении постоянной защиты просителям убежища). Новые власти страны готовятся к соответствующей реформе. Об этом в своем заявлении Австралийскому миграционному институту заявил миграционный министр страны Эндрю Джайлз, пишет газета The Guardian.

Picserver.org Без виз

В своем выступлении министр подчеркнул, что «временные защитные визы делают все, чтобы подорвать справедливость».

«Это уникальный метод жестокости, создающий бесконечную неопределенность для людей, которые были обязаны нашей защите и которые работали, платили налоги, начинали бизнес и строили свою жизнь в наших сообществах в течение десяти лет. Я не думаю, что кто-либо, включая Коалицию, будет ожидать, что семьи, прожившие в Австралии десять лет, вернутся в страну, например, под властью «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ситуация там вряд ли изменится в ближайшее время», — сказал политик.

Джайлз также отметил, что во многих случаях беженцы с визами временной защиты заполняли рабочие места в регионах Австралии, где ощущалась острая нехватка навыков.