Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Наличие американских войск является подтверждением обещаний Вашингтона обеспечить безопасность Южной Кореи. Об этом, как передает Yonhap News, заявил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер, отвечая на вопрос о том, нужно ли размещать на Корейском полуострове американское стратегическое оружие на постоянной основе.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

«На полуострове уже размещено более 28 тыс. Военнослужащих США. Это свидетельствует о нашей приверженности обещаниям и сотрудничеству в области безопасности с Южной Кореей», — заявил американский военный.

Райдер напомнил, что американский воинский контингент давно дислоцируется в Южной Корее, добавив, что он будет оставаться там долгое время.

Вашингтон продолжит сотрудничество с союзниками, включая Сеул и Токио, в целях обеспечения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Заявление Патрика Райдера можно расценивать, как отрицательное отношение Вашингтона к размещению на территории Южной Кореи американских стратегических вооружений, по крайней мере, в настоящее время.

Как сообщало ИА REGNUM, войска КНДР провели артиллерийские стрельбы, направленные на предупреждение соседа по полуострову о недопустимости провокационных действий южнокорейской армии.

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