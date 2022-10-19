Лондон, , 10:10 — REGNUM Резкий рост цен на продукты питания довел инфляцию в Великобритании до двузначных цифр, что усилило давление на правительство и центральный банк, сообщает Bloomberg.

Инфляция © ИА REGNUM

В сентябре индекс потребительских цен вырос на 10,1% по сравнению с 9,9% месяцем ранее, сообщило 19 октября Управление национальной статистики. Этот показатель превысил ожидания экономистов и соответствует 40-летнему максимуму, достигнутому в июле 2022 года.

Таким образом, инфляция остается значительно выше целевого уровня 2%, установленного Банком Англии. Опасность ситуации заключается в том, что в начале 2023 года цены снова подскочат после того, как правительство ослабит поддержку домохозяйств.

Рост цен привел к самому резкому сокращению потребительских расходов за последние десятилетия и, как следствие, к падению рейтинга правительства премьер-министра Лиз Трасс.

«Я понимаю, что семьи по всей стране с трудом справляются с ростом цен и увеличением счетов за электроэнергию, — сказал канцлер казначейства Джереми Хант. — Правительство будет уделять первоочередное внимание помощи наиболее уязвимым слоям населения».

Лейбористская оппозиция обвинила правительство в росте цен. Член парламента от лейбористов и теневой министр финансов Рэйчел Ривз заявила: «Данные по инфляции сегодня утром принесут еще больше тревоги семьям, обеспокоенным тем, что тори не могут справиться с экономическим кризисом, который сами же и создали».

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