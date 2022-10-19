Москва, 19 октября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В России более 90% приобретенных в сентябре 2022 года автомобилей приходится на китайских автопроизводителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

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«Сегодня на российском автомобильном рынке наблюдается всё больше китайских брендов, — сказал Щербаченко. — Основные факторы, которые влияют на выбор в пользу китайских автомобилей — это относительно низкая цена, существенные технологические изменения, оригинальный дизайн и соответствие современным стандартам качества. На нашем автомобильном рынке китайские автопроизводители планируют активно использовать схему с применением онлайн-продаж, созданную компанией Hyundai и применяемую в качестве эксперимента. Активное развертывание на российском авторынке китайских автопроизводителей сопровождается поиском партнеров, которые владеют опытом онлайн-продаж в автобизнесе. В приоритете банки и IT-компании».

По его словам, за сентябрь 2022 года жители РФ приобрели 12 тыс. новых китайских автомобилей, что на 8% больше, чем за сентябрь 2021 года.

«Активно продолжает увеличиваться рыночная доля китайских марок. Если на начало этого года она составляла около 10%, то в сентябре достигла 27%. На мой взгляд, до конца года доля рынка, приходящаяся на китайский автопром, может вырасти до 30-35%. Более 90% приобретенных автомобилей в сентябре в России приходится на китайских автопроизводителей. Покупатели из Москвы также начинают активней выбирать автомобили из КНР», — подытожил Щербаченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, уровень производства автомобилей в КНР привлекает всё больше и больше иностранных предприятий.