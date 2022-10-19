Москва, , 10:08 — REGNUM Опасения Счетной палаты РФ о рисках, которые угрожают потребительскому спросу, выглядят вполне обоснованными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Торговля Иван Шилов © ИА REGNUM

«Счетная палата России высказывает обоснованные опасения, — сказал он. — Прогнозы [Минэкономразвития РФ] по росту потребительского спроса сделаны преимущественно на основании увеличения социальных выплат. Авторы прогноза рассчитывают на замедление инфляции, хотя по завершению сельскохозяйственного сезона вектор цен на фрукты и овощи меняется на противоположный и инфляция ускоряется. За счет социальных выплат можно удержать потребительский спрос».

Но, как полагает Чеглов, скорее всего, спрос в физическом измерении будет сокращаться.

«И для этого есть вполне объективные основания. Из сферы потребления исключено 300 000 активных потребителей. Осенью [их] число ещё сократится. Как показывает практика, компенсационные выплаты из бюджета будут приходить с задержкой, и далеко не все будут сразу выложены на рынок в условиях высокой степени неопределенности ситуации. К тому же в декабре анонсирована корректировка тарифов ЖКХ, и не в сторону уменьшения, — сказал Чеглов. — Падение спроса может стимулировать сокращение ассортимента в случае ожидаемых процессов давления Евросоюза на фирмы-посредники в товародвижении, банковские транзакции. Да и давление на государства, через которые проходит товародвижение и расчеты, скорее всего, усилится. Можно ожидать удорожания импорта как товаров, так и комплектующих, оборудования».

По его словам, российские производители будут страховать риски, закладывая их в цены.

«Это не может не отразиться на потребительских ценах. В этих условиях нужен альтернативный прогноз и план превентивных мер. Например, рост зарплат бюджетников, заморозка коммунальных платежей. Только тогда можно изменить сценарий развития потребительского спроса», — подытожил Чеглов.

Напомним, как сообщалось ранее, Счетная палата РФ скептически отнеслась к прогнозам Минэкономразвития РФ о росте потребительского спроса в России.