Москва, 19 октября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Опасения Счетной палаты РФ о рисках, которые угрожают потребительскому спросу, выглядят вполне обоснованными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля

«Счетная палата России высказывает обоснованные опасения, — сказал он. — Прогнозы [Минэкономразвития РФ] по росту потребительского спроса сделаны преимущественно на основании увеличения социальных выплат. Авторы прогноза рассчитывают на замедление инфляции, хотя по завершению сельскохозяйственного сезона вектор цен на фрукты и овощи меняется на противоположный и инфляция ускоряется. За счет социальных выплат можно удержать потребительский спрос».

Но, как полагает Чеглов, скорее всего, спрос в физическом измерении будет сокращаться.

«И для этого есть вполне объективные основания. Из сферы потребления исключено 300 000 активных потребителей. Осенью [их] число ещё сократится. Как показывает практика, компенсационные выплаты из бюджета будут приходить с задержкой, и далеко не все будут сразу выложены на рынок в условиях высокой степени неопределенности ситуации. К тому же в декабре анонсирована корректировка тарифов ЖКХ, и не в сторону уменьшения, — сказал Чеглов. — Падение спроса может стимулировать сокращение ассортимента в случае ожидаемых процессов давления Евросоюза на фирмы-посредники в товародвижении, банковские транзакции. Да и давление на государства, через которые проходит товародвижение и расчеты, скорее всего, усилится. Можно ожидать удорожания импорта как товаров, так и комплектующих, оборудования».

По его словам, российские производители будут страховать риски, закладывая их в цены.

«Это не может не отразиться на потребительских ценах. В этих условиях нужен альтернативный прогноз и план превентивных мер. Например, рост зарплат бюджетников, заморозка коммунальных платежей. Только тогда можно изменить сценарий развития потребительского спроса», — подытожил Чеглов.

Напомним, как сообщалось ранее, Счетная палата РФ скептически отнеслась к прогнозам Минэкономразвития РФ о росте потребительского спроса в России.