Кишинёв, 19 октября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Молдавии может был объявлена мобилизация при обострении обстановки. Об этом 18 октября на телеканале TVR заявил министр обороны страны Анатолий Носатый.

Army.md Молдавские солдаты

Ранее в оборонном ведомстве заявили, что мобилизация допускается только в случае объявления военного или осадного положения, но теперь глава минобороны назвал другие условия.

«Для реализации такого сценария должны произойти некоторые радикальные изменения, скажем, в первую очередь на фронте [на территории б. УССР], например, перемещение боевых действий очень близко к границам Молдавии», — сказал Носатый.

Он также заявил, что мобилизацию могут объявить, если будет большой наплыв беженцев. В этом случае придётся реагировать на миграцию.

Напомним, о возможной мобилизации граждан Молдавии в случае приближения Российской Армии к границам Приднестровья заявила в октябре молдавский президент Майя Санду во время розыгрыша, организованного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).