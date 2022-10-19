Канберра, 19 октября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз 19 октября выступил на пресс-конференции в Хобарте после посещения пострадавших от наводнения городов на юге стране. В ходе своей речи он подчеркнул важность сотрудничества между федеральным правительством и правительствами штатов в деле поддержки жертв разгула стихии, пишет газета TheGuardian.

Orderinchaos Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

«То, что я видел в Виктории, Новом Южном Уэльсе и Тасмании, — это разрушительные последствия этих наводнений. Мое сердце обращено к сообществам, которые пострадали. Я подтверждаю федеральную поддержку, которую мы уже предложили в связи с наводнениями», — сказал премьер-министр страны.

«То, что делают австралийцы, мы делаем всегда. Нация объединяется, чтобы заботиться о сообществах, пострадавших от этих наводнений, и мы продолжим это делать. И мы будем продолжать поддерживать связь с правительствами трех штатов», — добавил Альбаниз.

Он также отметил, что некоторые граждане уже получили выплаты после стихийных бедствий в размере 1000 долларов для взрослых и 400 долларов для детей.