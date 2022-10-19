19 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление представителя киевского режима Сергея Пашинского о том, что турецкие БПЛА Bayraktar неэффективны в условиях мощной работы систем противовоздушной обороны.

Оксана Переможенко, , 12:40 — REGNUM Турецкие БПЛА Bayraktar неэффективны в условиях мощной работы систем противовоздушной обороны, заявил представитель киевского режима Сергей Пашинский, являющийся главой ассоциации оборонных предприятий. Об этом Пашинский рассказал пранкерам Вовану и Лексусу, которые представились ему экс-послом Соединенных Штатов в Москве Майклом Макфолом.

ЗРК С-400 Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они уязвимы против ПВО сильно. Вы должны понимать, что у нас было много Bayraktar, они их за неделю все посбивали», — отметил представитель киевского режима, добавив, что сами по себе «Байрактары» работать не могут.

Пашинский добавил, что турецкие «Байрактары» «никакое не чудо-оружие», при мощных системах противовоздушной обороны БПЛА «сбивается влёт, и у него никакой боевой эффективности нет».

Заявление Пашинского обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения отметили, что представители киевского режима возлагали на турецкие бепилотники большие надежды, они были «распиарены» киевскими средствами массовой информации, и даже некоторые жители б. УССР в честь этих беспилотников называли новорожденных. Другие отметили, сами по себе турецкие беспилотники действительно неэффективны в условиях мощной системы ПВО.

«Где-то загрустил Эрдоган…» — отреагировал Breaking Bad.

«Кто-то поднял бабла, и это не [представители киевского режима]», — иронизирует Евгений.

«Это ж первый закон [киевского режима] — любая перемога (победа — О. П.) превращается в зраду (поражение — О. П.)», — пишет SC.

«Реклама — двигатель прогресса», — смеется Сэм П.

«Главное, чтобы их после покупки другими странами втридорога на [территорию б. УССР] как помощь не отправили», — отметил Сеня.

«Это что же, выходит, зря они детей «Байрактарами» называли?» — смеется khokkiri, напомнив, что в начале СВО киевские пропагандистские СМИ рассказывали о том, что новорожденных называли Байрактарами и Джавелинами в честь предоставленного Киеву вооружения.

Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 CeeGee

«А сколько [жители бывш. УССР] детишек успели Байрактарами назвать? Как детям с такими именами теперь жить?» —не понимает Светлана.

«А шо теперь робыть (что теперь делать — О. П.) детям с именами Байрактар и Джавелина?» — спросил Евгений Б.

«Потом скажут, это он специально дезинформирует, т. к. сразу раскусил подставу», — шутит Denis К.

«Это изначально известно было! Это только для ВС Армении они нераскусимым орешком оказались! На этом Турция и хайпанула свои знаменосцы!» — добавил Nafanya.

«Ничего эдакого он не сказал. Как есть и как было понятно еще с Карабаха: если есть система ПВО, то это уязвимое средство, которое в одиночку ничего не решает…» — прокомментировал Дмитрий П.

«Байрактар себя хорошо показывает только там, где нет нормальной ПВО, в Армении, например», — также согласился Andy.

«Правильно. Эрдоган заработал. Он же наш. И дал нам посбивать. Ему по*рен, не его территория», — с сарказмом комментирует Владимир.

«Как же всё красиво начиналось, как в сказке, и сказочные герои были», — смеется A. S.

«Ну правильно. Байрактар предназначен только для войны с бармалеями при отсутствии ПВО… либо как поддержка штурмовой авиации… Отдельно они отличная мишень для ЗРК, и на них уже ракету не жалко. Чего не скажешь про «Горшок герани» — там ракетами бить, мягко говоря, дороговато», — подытожил Антон Х.