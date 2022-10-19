Нальчик, 19 октября 2022, 10:05 — REGNUM В Кабардино-Балкарии семьям мобилизованных будет оказываться адресная поддержка. За каждой семьей будет закреплен чиновник из правительства, который будет контролировать решение проблемных вопросов. Поручение об этом дал в ходе совещания 18 октября глава республики Казбек Коков.
Всех министров распределят по населенным пунктам и районам, чтобы они вместе с руководством муниципалитетов отслеживали ситуацию с оказанием поддержки семьям бойцов, выполняющих боевые задачи.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября военный комиссар Кабардино-Балкарии Дмитрий Пахомов отчитался, что регион полностью выполнил задание на отправку резервистов в зону СВО.