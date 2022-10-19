Нальчик, , 10:05 — REGNUM В Кабардино-Балкарии семьям мобилизованных будет оказываться адресная поддержка. За каждой семьей будет закреплен чиновник из правительства, который будет контролировать решение проблемных вопросов. Поручение об этом дал в ходе совещания 18 октября глава республики Казбек Коков.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Всех министров распределят по населенным пунктам и районам, чтобы они вместе с руководством муниципалитетов отслеживали ситуацию с оказанием поддержки семьям бойцов, выполняющих боевые задачи.

«Каждый министр будет закреплен за отдельным муниципалитетом в помощь главам администраций районов в поддержке семей мобилизованных. Нужно создать четкую обратную связь, минимально раз в месяц, кроме поступающих обращений, должны следить, чтобы мы четко знали, что происходит в каждой семье, какую помощь необходимо им оказать», — заявил Коков.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября военный комиссар Кабардино-Балкарии Дмитрий Пахомов отчитался, что регион полностью выполнил задание на отправку резервистов в зону СВО.