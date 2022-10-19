Севастополь, 19 октября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Севастополе сбит беспилотный аппарат, сообщил 19 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

U.S. Air Force Беспилотник

Он рассказал, что система ПВО сбила в Севастополе БПЛА, часть обломков упала на жилую застройку в частном секторе.

«По информации МЧС, было небольшое возгорание, которое оперативно потушили», — написал губернатор в личном телеграм-канале.

По его словам, пострадавших в результате инцидента нет.