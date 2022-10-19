Южно-Сахалинск, , 10:05 — REGNUM На Сахалине на полигоне Успеновском мобилизованные для участие в спецоперации в защиту Донбасса в дневное и ночное время проходят тренировки по стрельбе из 125-мм пушки танка Т-80БВ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

Спецоперация Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Читайте также: В Приморье на полигоне морской пехоты ТОФ резервисты осваивают танки и БМП

Экипажи боевых машин сформировали из ранее проходивших службу в танковых подразделениях. В рамках боевого слаживания бойцы совершенствуют навыки стрельбы на разных дистанциях. Мобилизованные выполняют тактико-огневые упражнения стрельб в сложной тактической обстановке. Сокращено время показа мишеней.

Танкисты выполняют фланговую стрельбу, стрельбу с ходу из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням.

Как сообщало ИА REGNUM, на полигоне Береговых войск Тихоокеанского флота мобилизованные военнослужащие Приморья осваивают современную боевую технику — танки Т-80БВ и боевые машины пехоты БМП-3.