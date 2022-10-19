Санкт-Петербург, , 10:08 — REGNUM Закрытие станции четвертой («оранжевой») линии Петербургского метрополитена «Ладожская» перенесли с конца 2022 года на первый квартал 2023 года из-за неготовности наземного транспорта принять большой пассажиропоток, сообщил 19 октября вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Ладожский вокзал Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, одну из самых загруженных станций метро Северной столицы «Ладожская» планировали закрыть на капитальный ремонт на 11 месяцев в конце 2022 года. Ежедневно станция принимает 2,38 млн пассажиров, это обусловлено густонаселенностью района, наличием одноименного железнодорожного вокзала и близостью крупного города Ленинградской области Кудрово.

По словам чиновника, на время ремонтных работ на станции планировалось запустить трамвайные шаттлы до ближайшей станции метро «Новочеркасская» на той же ветке. Однако состояние трамвайных путей оказалось неудовлетворительным — не выполнены работы по замене путей на Заневском проспекте от Заневской площади к мосту Александра Невского и ремонт трамвайного узла на Заневской площади.

«Принял решение перенести закрытие «Ладожской» на ремонт на первый квартал 2023 года. К этому времени все работы должны быть завершены», — пояснил чиновник, уточнив, что параллельно комитетом по транспорту ведется работа по разработке плана движения наземного общественного транспорта, обустройству выделенной полосы на Заневском проспекте и временной посадочной площадки для трамваев на Гранитной улице вблизи остановок трамвая «Чижик».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 25 октября в Петербурге закроется станция «красной» ветки метрополитена — «Чернышевская».

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