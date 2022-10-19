Канберра, , 10:08 — REGNUM Австралийская палестинская правозащитная сеть (APAN) приветствовала решение правительства Австралии отменить признание Западного Иерусалима столицей Израиля. Об этом написала газета The Guardian.

Иерусалим Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным организации, первоначальное решение, принятое бывшим премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном в 2018 году, было «ошибочным политическим трюком» и «никогда не должно было произойти».

Вице-президент APAN Насер Машни заявил, что решение старых властей Австралии «полностью подорвало усилия палестинцев по самоопределению и показало, что предыдущее правительство не заинтересовано в мирном урегулировании».

Напомним, что Австралия официально отказалась признавать Западный Иерусалим столицей Израиля 18 октября, о чем подтвердила министр иностранных дел страны Пенни Вонг.