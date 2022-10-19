Канберра, 19 октября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Австралийская палестинская правозащитная сеть (APAN) приветствовала решение правительства Австралии отменить признание Западного Иерусалима столицей Израиля. Об этом написала газета TheGuardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Иерусалим

По данным организации, первоначальное решение, принятое бывшим премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном в 2018 году, было «ошибочным политическим трюком» и «никогда не должно было произойти».

Вице-президент APAN Насер Машни заявил, что решение старых властей Австралии «полностью подорвало усилия палестинцев по самоопределению и показало, что предыдущее правительство не заинтересовано в мирном урегулировании».

Напомним, что Австралия официально отказалась признавать Западный Иерусалим столицей Израиля 18 октября, о чем подтвердила министр иностранных дел страны Пенни Вонг.