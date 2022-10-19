Оренбург, 19 октября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Из Оренбурга в учебный центр 19 октября отправились ещё 34 мобилизованных резервиста, сообщили в пресс-службе мэрии.

пресс-служба администрации Оренбурга Проводы мобилизованных в Оренбурге

Боевое слаживание призывники пройдут в селе Тоцкое Оренбургской области. В горадминистрации отметили, что большинство мобилизованных получили повестки, но есть и те, кто выразил желание служить добровольно. Среди них — отец троих детей Эмиль Шарафутдинов. Мужчина не подлежит частичной мобилизации, но, несмотря на бронь, принял решение отправиться на защиту Родины. Оренбуржец считает, что это долг каждого мужчины.

» Сегодня непростой день для ребят, их друзей, родных и близких. Идет специальная военная операция. Преступный режим, который установился на территории б. УССР, толкает наш братский народ на смерть, и мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить этого в нашей стране. Чтобы мы могли спокойно жить, воспитывать детей, работать и развивать государство. Для меня вы все — герои. Не испугались и не спрятались, а стоите в строю с твердым намерением поддержать Родину и наших бойцов. Желаю всем удачи, крепкого здоровья и бодрости духа. Берегите себя и возвращайтесь в свои семьи как можно скорее», — сказал глава Оренбурга Сергей Салмин.

Перед отправкой мужчины получили благословение представителей духовенства. Призывникам вручили продуктовые наборы и теплые вещи, приготовленные в рамках акции «Тёплый привет отцу-солдату».